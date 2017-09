Confirma INE irregularidades en elección coahuilense

Cd. de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó la existencia de diversas inconsistencias en la elección a Gobernador de Coahuila, donde resultó vencedor el priista Miguel Riquelme.



Entre las anomalías detectadas, está que cerca del 23 por ciento de paquetes no fueron trasladados mediante los mecanismos previstos de recolección, además de que hubo irregularidades en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el Conteo Rápido realizados por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).



De acuerdo con un informe que presentó hoy el INE, de los 10 mil 881 paquetes electorales que hubo en la entidad, 7 fueron robados, 8 mil 350 entregados de manera adecuada, y 2 mil 524 fueron entregados por un mecanismo de recolección diferente al previamente definido.



Es decir, precisó el Instituto, sólo el 76.74 por ciento de los paquetes electorales en Coahuila fue entregado a través de los mecanismos establecidos; mientras que en Nayarit fue el 100 por ciento y en el Estado de México y Veracruz más del 97 por ciento.



"Hubo un alto número de ciudadanos (de Coahuila) que, ante diversas circunstancias, decidieron abandonar la tarea antes de concluirla, de forma tal que si los SE y CAE no hubieran contado con la aprobación del Consejo Distrital para operar mecanismos de recolección, así como los medios de transporte para hacerlo, es posible que los paquetes hubieran sido abandonados en las casillas", indica el informe del INE.



El representante del PAN, Álvaro Malváez, denunció que su partido tiene pruebas y recibos que demuestran que, de manera indebida, muchos de los paquetes fueron entregados por entes no autorizados y mandos policiacos.



Al respecto, la consejera Pamela San Martín se comprometió a que en las próximas semanas se presentará un informe detallado sobre cómo fue la custodia y el traslado de los paquetes.



En tanto, los siete paquetes robados en Coahuila corresponden a tres casillas ubicadas en Acuña y una en San Juan de Sabinas.



El informe señala que de las 3 mil 628 casillas instaladas en Coahuila, en el PREP llevado a cabo por el órgano electoral local se registraron 3 mil 73 actas, lo que representa el 84.7 por ciento del total. De éstas, agregó el INE, en el 78.6 por ciento los funcionarios sumaron de manera correcta los apartados.



El INE también concluyó que la complejidad de la documentación electoral, en la que hubo hasta 142 opciones de voto, dificultó a los funcionarios de casilla el llenado de las actas.



Además, el informe señala que el IEC no atendió de manera puntual las recomendaciones hechas por el INE para garantizar un adecuado funcionamiento del PREP.



Dentro de esas recomendaciones, estaba el mejorar la capacitación del personal del Centro de Captura Estatal además de que, contrario a lo establecido, se observó que las actas con inconsistencias no eran contabilizadas.



El consejero Ciro Murayama reconoció que, en materia de funcionamiento del PREP, hay una desigualdad en todos los estados.



Sobre el Conteo Rápido, el cual dio erróneamente como vencedor al panista Guillermo Anaya, el INE señaló que éste se realizó con 379 actas de las 694 esperadas, lo que representó 54.61 por ciento del total y una fiabilidad del 95 por ciento.



Según el INE, muchas de las actas no se contabilizaron debido a que los Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) tuvieron que enfrentar problemas como deserción de funcionarios de casilla, presión de representantes de partidos y fallas técnicas en servicios de telefonía que imposibilitaron o retrasaron el reporte de información al Call Center.