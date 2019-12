Confirmado su retorno

Justin Bieber anunció oficialmente su regresó a la música. Con un video de Youtube y campaña en redes sociales, el cantante canadiense presenta su proyecto, el cual dará inicio con su sencillo "Yummy", el cual se estrenará el 3 de enero.

Parece ser que 2020 será un gran año para el intérprete de "Sorry", su sencillo no es el único proyecto que trae entre manos, ya que reveló el lanzamiento de un nuevo álbum, el cual asegura es diferente a sus discos anteriores.

"Como humanos somos imperfectos. Mi pasado, mis errores, todas las cosas por las que he pasado...Creo que estoy donde se supone que debo estar y Dios me tiene justo donde me quiere. Creo que este álbum es diferente a los anteriores por donde me encuentro ahora", explica Bieber en su video de Youtube.

Además, el cantante anunció su nueva gira, la cual sólo cubre territorio estadounidense e inicia el 14 de mayo en Seattle; y una nueva docuserie, aunque hasta ahora no se sabe a detalle sobre qué tratará.

Desde hace cuatro días Justin Bieber había estado publicando imágenes en las que sólo se leía "2020" sobre un fondo negro.

Aunque algunos fans se muestran emocionados por su regreso, otros se sintieron indignados al enterarse de que sólo es un anuncio y no el lanzamiento de una nueva canción como tal, y los memes no se hicieron esperar.