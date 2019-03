Confirmado para película de Nolan

Los Ángeles, California.

Robert Pattinson y Elizabeth Debicki se sumaron al reparto de la nueva película que prepara el cineasta británico Christopher Nolan y que contaba ya previamente con John David Washington como protagonista, informó la revista especializada Variety.

Se trata de uno de los proyectos más esperados en Hollywood a pesar de que, como es costumbre, apenas han trascendido detalles sobre la historia que prepara Nolan. Fuentes cercanas a la producción indicaron a la publicación que se trata de "una enorme cinta de acción".

Nolan, que ejercerá también como productor junto a su esposa y socia, Emma Thomas, finalizó recientemente el guion de la película -aún sin título- y el estudio Warner Bros. reservó la fecha del 17 de julio de 2020 para su estreno estadunidense.

Pattinson tiene por delante el estreno de "High Life", "The Lighthouse", "The King" y "Waiting for the Barbarians", todos ellos títulos de estreno este año