Confirmado en secuela

James Gunn, el único hombre capaz de trabajar para Marvel y DC de manera simultánea, sigue reclutando a su lista de protagonistas para Escuadrón Suicida2 . El último en añadirse al grupo de villanos ha sido Nathan Fillion en un papel que por el momento se mantiene en secreto, según informa Deadline.

Fillion y Gunn tienen una larga lista de colaboraciones juntos. El actor participó en Slither (La plaga) en 2006, puso voz a un personaje secundario en Guardianes de la Galaxia e interpretó al Santo Vengador en la parodia Super, de 2010.

ESTRENO PENDIENTE

Actualmente tiene pendiente de estreno la 2ª temporada de The Rookie, en ABC. Por otro lado, el actor no es ajeno a los superhéroes de DC, ya que puso voz a Green Lantern en las diferentes películas de animación de DC, incluyendo Reign of Supermen y Justice League: Doom.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre Escuadrón Suicida 2, que funcionará más como un reboot que como una secuela al uso de la película de David Ayer.

Entre los actores confirmados se encuentran, repitiendo su papel en la primera entrega, Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Warren), Joel Kinnaman (Rick Flagg) y Jai Courtney (Capitán Boomerang), y se incorporan además de Fillion, Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, Flula Borg y Steve Agee, que interpretará a King Shark.

Escuadrón Suicida 2 tiene previsto su estreno el próximo 6 de agosto de 2021. La producción comenzará el próximo 23 de septiembre.