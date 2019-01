Confirmado en Jumanji 3

Los Ángeles, California.

Muchos seguidores recibieron con euforia el anuncio de la tercera entrega de la saga Jumanji. Con el paso de los meses se van confirmando nuevos fichajes.

Una de las incorporaciones estrella al reparto será Danny DeVito, aunque aún no se conoce cuál será su papel dentro de la secuela.

SE SUMA

La producción de Sony amplía su nómina de actores con DeVito, que se suma a los populares rostros de Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart. Además, la nueva entrega de Jumanji también contará con la rapera Awkwafina, que tendrá un destacado papel dentro de la trama.

Danny DeVito suma experiencia a un reparto de media más joven. Cincuenta años de carrera avalan al actor y director estadounidense. Uno de sus últimos papeles más reconocidos lo interpreta en la serie 'It's Always Sunny in Philadelphia'.

APARECERÁ EN DUMBO

Por ahora, el actor tiene un acuerdo firmado con Disney pues aparecerá en la nueva película de Dumbo, dirigida por Tim Burton.

´Jumanji: Bienvenidos a la jungla' fue la exitosa resurrección de la saga que, dirigida por Jake Hasdan, recaudó 950 millones de dólares. La nueva película protagonizada por Dwayne Johnson, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2019 continuará la aventura iniciada en el renovado mundo del juego.