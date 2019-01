Confirmado en ´Breaking Bad´

Madrid, España

Hace unas semanas, Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, anunció que estaba trabajando en una película de la exitosa serie. Tal y como apuntó Gilligan, la cinta será una precuela, lo que dejaba en el aire la participación del protagonista Bryan Cranston. Los fans pueden estar tranquilos, ya que el actor retomará su mítico papel de Walter White en la gran pantalla.

Según Revenge of the Fans, Cranston está incluido en el reparto del proyecto, que por el momento lleva el título en clave 'Greenbrier'. Junto a Cranston estarán Krysten Ritter, Jonathan Banks, Jesse Plemons, Charles Baker, Matt Jones, Robert Forster, Tess Harper y Kevin Rankin. Aunque Aaron Paul no está incluido en la lista, su presencia ya está confirmada, ya que el filme girará en torno a su personaje, Jesse Pinkman. Entre las grandes ausencias de la lista también están Dean Norris y Giancarlo Esposito.

Además del personaje de Cranston, Mike y Jane, interpretados respectivamente por Banks y Ritter, también fallecieron en la ficción, por lo que todo apunta a que algunos personajes volverán a través de flashbacks.

Pero, ¿qué papel tendrá Walter White? Tal como aseguró Cranston el pasado noviembre, el personaje está "definitivamente muerto", por lo que queda en el aire cómo será su regreso.