Confirmada en ´Médicos´

Ciudad de México

Grettell Valdez es una de las actrices de la nueva serie de José Alberto Castro desarrollada en un hospital mexicano, que tiene como posible nombre de "Médicos". Con las grabaciones encima, la actriz compartió acerca de su personaje, una cirujana llamada "Ana".

"Es una doctora muy disciplinada, muy cuadrada, ella sólo es medicina, no corazón, demasiado exigente, una persona que está tan clavada en su trabajo y en su profesión que no le da tiempo de sonreír ni ver a nadie a la cara".

EN EL ELENCO

Livia Brito, Elías Moreno e Isabel Burr son parte del elenco. Recientemente, el productor compartió que es una producción con una gran inversión, para la que reconstruyeron un hospital en los foros de Televisa en los que ocurre la historia. Además, los actores se tendrán que familiarizarse con instrumentos y con términos.

"Qué miedo, me da pavor, le dije al Güero que un curso de medicina no me caería mal porque esas cosas se notan mucho: agarrar los instrumentos del quirófano, usar los términos; no es fácil".

La fecha tentativa de estreno es el 11 de noviembre en horario estelar.

A LA COMEDIA

Además de esta serie, Grettell está esperando el estreno de otra historia, pero de humor.

El parecido que podría tener con Ana, dijo la actriz, es que al principio se clava mucho estudiando su personaje, pero ya que lo tiene, se enfoca en disfrutarlo.

"Se llama Los pecados de Bárbara, yo soy la mala de la historia, es una comedia padrísima, super ágil que no es muy larga y creo que no tarda en salir", señaló.