Confirma Trump ordenar y cancelar el ataque a Irán

Washington, D.C.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que ordenó un ataque contra Irán, en represalia por el derribo de un dron estadunidense, pero luego de 10 minutos lo canceló al considerar que morirían al menos unas 150 personas en esa operación militar.

El periódico The New York Times informó la noche del jueves que Trump ordenó y luego canceló la ofensiva contra Irán, que incluía aviones ya en el aire y buques en posición, y este viernes el mandatario reveló que diseñó y ordenó un ataque, pero luego lo canceló al considerarlo desproporcionado con el derribo del dron de vigilancia cerca del estrecho de Ormuz.

En su cuenta de la red Twitter, el presidente indicó que tras el derribo del avión no tripulado que sobrevolaba en aguas internacionales, tomó una decisión.

"Estábamos preparados y dispuestos a tomar represalias desde tres posiciones diferentes, cuando pregunté cuántos morirían. '150, señor', fue la respuesta de un general. 10 minutos antes de la ofensiva, la detuve", aseguró el mandatario en su tuit.

Luego consideró que la respuesta estadunidense "no era proporcional al derribo de un avión no tripulado. No tengo prisa. Nuestro ejército está renovado y está listo para actuar, y por mucho es el mejor del mundo".

"Las sanciones están haciendo efecto y ayer (jueves) se añadieron más. Irán jamás debe tener armas nucleares ni contra Estados Unidos ni contra el mundo", indicó Trump en su tuit.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó el jueves que su fuerza aérea había derribado un avión "espía" de Estados Unidos, después que el dron violó el espacio aéreo iraní cerca de Kuhmobarak, en la provincia sureña de Hormozgan. Sin embargo, Estados Unidos aseguró que su avión no tripulado se encontraba en agua internacionales.

Este incidente aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán, desatada luego que los buques petroleros "Frente Altair" y "Kokuka Courageous" fueron atacados el 13 de junio pasado cuando circulaban en el Golfo de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, el principal tránsito de los cargueros mundiales de petróleo.