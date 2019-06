Confirma TEPJF expulsión de César Duarte al PRI

Cd. de México.

La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte.



En sesión pública de este miércoles, los magistrados calificaron de infundados e inoperantes los agravios alegados por Duarte en contra de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI y del presidente del Consejo estatal del tricolor, que decidieron la expulsión definitiva del hoy ex priista.



"Se confirma la determinación impugnada", señala la sentencia.



Por unanimidad y sin discusión, los magistrados aprobaron la resolución propuesta por el magistrado ponente José Luis Vargas, quien desechó argumentos del ex Gobernador que pretendían desacreditar la valoración de pruebas técnicas en su contra y demostrar posible afectación de sus derechos político electorales con la expulsión.



La sentencia dice que no hay afectación de sus derechos político electorales, sino solo de sus derechos partidistas, pues el ahora ex priista tiene otras vías de participación política, incluida la vía independiente.