Confirma que será papá de nuevo

Ciudad de México

Adal Ramones y su esposa Karla de la Mora se convertirán en papás, la pareja compartió la feliz noticia en el programa "Ventaneando".?El conductor de 56 años de edad dijo que aunque disfrutó mucho a los hijos que tuvo con su ex esposa Gaby, ahora, la paternidad le llega en un momento de su vida en el que piensa, lo va a disfrutar más, pues su agenda ha cambiado y no tiene tantos viajes de trabajo como antes.?"El bebé, sea niño o niña, que todavía no sabemos, tal vez nazca en abril (...) Siempre planeamos tener un bebé. Creo yo que mi vida ha cambiado mucho", relató.