Confirma Santiago Nieto empresa ligada a cártel en Querétaro

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, confirmó que una empresa ligada al cártel de Santa Rosa de Lima operaba en Querétaro, pero al momento no se investiga a empresario local alguno.

"No tenemos ningún elemento que acredite la responsabilidad de empresarios de Querétaro, sí existió una contratación de estas empresas al sistema de transporte, que estaban relacionadas con el cártel, pero no tenían conocimiento y no son objeto hasta ahora de ninguna investigación", puntualizó.

Agregó que lo que se hizo fue congelar las cuentas del cártel de Santa Rosa de Lima por un monto de 39 millones de pesos, de personas relacionadas a José Antonio Yépez Ortiz, alias a El Marro, y son detenidos en el sistema financiero.

Entrevistado en el marco de la ponencia "La lucha contra la corrupción en el marco de la cuarta transformación", Nieto Castillo expresó que el objetivo es que los recursos congelados puedan ser trasladados al Estado mexicano y traducirlos en programas sociales, infraestructura y otros beneficios sociales.