Confirma residencia en México

Bogotá, Colombia

El cantante español Miguel Bosé ha dejado su residencia en Panamá y se ha trasladado a México donde prepara nuevas canciones para un próximo álbum que, seguramente, verá la luz el año que viene.

Así lo declaró en entrevista, con motivo de su minigira por Colombia los próximos 28, 29 de septiembre y 3 de octubre.

DEJA PANAMÁ

"Viví en Panamá durante cuatro años, ahora estoy viviendo en México por razones de familia y trabajo. Cerré todo lo que tenía en Madrid, y me mudé al continente americano, aquí me paso nueve meses al año, mis hijos ahora me necesitan y por esa razón estoy aquí", destacó en respuesta a un cuestionario escrito, tras cancelar una conversación telefónica al estar aquejado de una afonía.

Este cambio de aires ha reforzado sus planes musicales, según señaló, y se encuentra enfrascado en nuevos trabajos, que compagina con compromisos como las actuaciones junto a los cantantes colombianos Juanes y Sebastián Yatra estos próximos días en Cali, Medellín y Bogotá.

Hermético respecto a lo que puede ser el sonido de sus nuevas composiciones, Bosé, que no publica un disco de estudio desde Amo (2014-Warner), sí muestra su admiración ante el boom de la música latina.

DESCARTA LO URBANO

Pese a una actitud abierta, pues le apasiona la música urbana, el cantante español descarta en principio sumarse a las nuevas tendencias.

"Tengo un estilo en la forma de escribir que es tan diferente con los nuevos estilos que surgen no me atrevo, por respeto, a tocarlos; por lo menos, no todavía", añadió con humildad este artista que atesora más de 40 años de éxitos en su carrera musical.