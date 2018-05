Confirma Maki 17 propiedades: revela que 13 fueron ´herencia´

La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, reconoció ayer que tanto su esposo como ella, cuentan con 17 propiedades, 13 de las cuales han sido heredadas por su familia y cuatro más las han adquirido en un lapso de 30 años.

La declaración de la presidenta municipal se produjo un día después de que el periódico El Universal divulgó una publicación donde exhibió ´´el patrimonio polémico de la alcaldesa de Reynosa´´.

´´Nos aseguran que las propiedades de la alcaldesa con licencia de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez (PAN) y de su esposo, Carlos Luis Peña Garza, comienzan a generar ruido entre la ciudadanía, ya que entre ambos tienen registrados hasta 17 inmuebles´´, precisa el texto en la columna política Kiosko.

Y agrega:

´´Entre las edificaciones que se le atañen, nos comentan, destacan nueve fincas en la zona centro y alrededores del municipio, todas ellas atribuidas específicamente a Peña Garza, quien también se ha desempeñado como delegado regional de Capufe y subdelegado del IMSS en la entidad´´.

El Universal puntualiza que de hecho, en este último cargo, el marido de la ahora candidata a reelegirse como alcaldesa, fue amonestado por incumplimiento en la declaración de su situación patrimonial, procedimiento que quedó asentado en el expediente 2433/2014 de la Secretaría de la Función Pública.

Ante la exhibición de estos datos, la alcaldesa informó que esta propiedades están documentadas en su declaración patrimonial.

"De que las tengo, las tengo, es como cuando decían que tenía casa en McAllen, sí la tengo, mi esposo tiene casa en McAllen, pero vivimos aquí. Lo dije desde la campaña pasada y esa es una de las propiedades por ejemplo", atajó ante la información de El Universal.

Y añadió:

"De esas propiedades que se mencionan, que son 17, solamente cuatro hemos adquirido mi esposo y yo en los últimos 30 años, las demás son heredadas de parte de la familia de mi esposo y la mía".

"Yo no sé porqué se utiliza este tipo de información para causar un ruido que no existe, que no tiene nada que ver con mi profesión, ni con mi trayectoria política", expresó.

"La mayor parte son herencias de nuestros padres. Considero una guerra sucia, es una mala información porque simplemente ha sido trabajo de generaciones de mi familia y de mi esposo. Muchas de las propiedades que se mencionan, no solamente son propiedad de mi esposo sino también de sus hermanos", puntualizó.