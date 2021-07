Confirma INE aportación ilegal de familiares a Samuel García

La autoridad electoral acusa a la madre del abanderado y dos hermanos de servir como "puente" de personas morales para realizar los depósitos a Movimiento Ciudadano, lo que está prohibido. Por este hecho, la Comisión de Fiscalización aprobó una sanción de 24 millones 900 mil pesos al partido naranja, y se da vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que realice lo que en sus atribuciones corresponda.

Tras las declaraciones espontáneas de García sobre que su familia había aportado a su campaña 20 millones de pesos, el PVEM interpuso una denuncia ante el INE para que investigara. La Unidad detectó que Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, madre del candidato, depositó a Movimiento Ciudadano 9 millones 760 mil pesos y sus hermanos Silvia Catalina García Sepúlveda un millón 895 mil pesos y Roberto Miguel García Sepúlveda 840 mil pesos.

La autoridad acusa a estos familiares de mentir para ocultar la triangulación que realizaron.

"Las documentales allegadas dan cuenta de que dichas personas físicas, fungieron como puente para la transferencia de recursos de persona moral, pues de manera previa a la realización de la aportación, recibieron en sus cuentas bancarias personales, cantidades de numerario que resultaban equivalentes y de las que eventualmente se liberaban a través de la transferencia de recursos a la cuenta bancaria del partido político Movimiento Ciudadano", detalla el dictamen que será aprobado por el Consejo General.

En el caso de la madre, el INE confirmó que el dinero se lo depositó la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, en tres partes en días diferentes: 4 millones 200 mil, 560 mil y 5 millones de pesos. Casualmente, asegura, al día siguiente, en todos los casos, ella lo aportó en una cuenta de Movimiento Ciudadano, además de que se confirmó que previó a esos depósitos, la también militante no tenía dichos recursos en sus cuentas. Adicional a ello, realizó depósitos por 2 millones 148 mil pesos en varios momentos, a fin de cuidar no superar el umbral limitativo sobre aportaciones individuales de simpatizantes. En el caso de Silvia Catalina García Sepúlveda, la Unidad confirmó a través del SAT y la Comisión Bancaria que no cuenta con la capacidad económica para realizar dicha aportación cercana a los 2 millones, por lo que trianguló el dinero.

"Se desprende la triangulación de recursos de las personas morales Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C. y Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C. así como recursos que recibió en efectivo de los que se desconoce su origen y de Ana Cecilia García Sepúlveda", detalla. Mientras que Roberto Miguel García Sepúlveda, de 21 años de edad y estudiante, recibió en su cuenta bancaria por parte de su madre Bertha un millón de pesos, en abril pasado, y días después canalizó a Movimiento Ciudadano 840 mil pesos.

En el dictamen, se recrimina al partido no rechazar dicha aportación, sabiendo que era ilegal, por lo que la sanción impuesta equivale al 200 por ciento del monto involucrado. "Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de excesos", añade.