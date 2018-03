Confirma gobernador interino, choque con el Congreso, por Fiscalía General

El gobernador interino, Manuel González confirmó ayer el choque de intereses que tiene con el Congreso local, por los cuatro candidatos a la Fiscalía General, tras afirmar que la votación se hizo de manera incorrecta y no será cómplice del proceso.

Al finalizar una gira de trabajo en la región citrícola, González lamentó que diputados hayan antepuesto sus intereses partidistas a los del pueblo, debido a que tres de los cuatro candidatos trabajaron con el ex gobernador del PRI, Rodrigo Medina.

Medina y una veintena de ex colaboradores enfrentan actualmente una serie de procesos penales, por presunta corrupción, en la Operación Tornado que emprendió el actual Gobierno independiente.

Sin embargo, en ninguno de los casos hay aún sentencia condenatoria, a más de 2 años de iniciado el operativo por parte de la Subprocuraduría Anticorrupción.

El Congreso local, con mayoría de legisladores del PRI y PAN, designó el miércoles, mediante votación, a cuatro candidatos finalistas para fiscal general, de 48 que participaron en el proceso de selección.

Tres de ellos, quienes laboraron en la gestión del ex gobernador priista, Medina, son:

José Guadalupe Saldaña, quien fue director de la Agencia Estatal de Investigaciones; Pedro José Arce Jardón, ex subprocurador de Ministerios Públicos, y Gustavo Adolfo Guerrero, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia.

El único que no trabajó directamente para el ex gobernador, es: Javier Garza y Garza, ex presidente del Tribunal Estatal Electoral, cuyo hermano, Alejandro, fue procurador de Justicia.

Cabe aclarar, que el nuevo Fiscal General, presuntamente autónomo, suplirá la figura legal del procurador de Justicia saliente, Bernardo González, quien será reubicado en otra dependencia estatal.

A su vez, el gobernador interino, Manuel González reiteró ayer, que el proceso de selección y votación para la fiscalía fue manipulado por los diputados locales.

Señaló que la misma situación podría presentarse con los nuevos fiscales anticorrupción y electoral.