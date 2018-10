Confirma su divorcio

Ciudad de México

Paulina Rubio está de visita en México para promover su disco "Deseo" y en una entrevista con el programa Sale el sol ha confirmado su separación de Gerardo Bazúa.

"No me siento diferente a las demás mujeres. Me siento igual que mi abuela o que mi madre. Soy una mujer que quiere que sus hijos se realicen y que tengo que irme a trabajar como todas las mamás", dijo y confirmó que está soltera y sin compromiso.

"La chica dorada" comentó que está feliz en esta etapa de su vida, pues su prioridad son sus hijos y su carrera.