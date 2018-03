Confirma Corte revés a Napo con el Micare

La Suprema Corte de Justicia confirmó en definitiva que el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia ya no es titular del contrato colectivo de la mayor productora de carbón del País.

La Segunda Sala de la Corte negó hoy por unanimidad el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares (SNTMMS), que encabeza Gómez Urrutia, y que en 2017 perdió la titularidad del contrato de la empresa Minera Carbonífera Río Escondido (Micare), filial de Altos Hornos de México.

Mil 101 de los mil 493 trabajadores de Micare votaron por dejar el sindicato de Gómez Urrutia en favor del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, que ahora es el que tiene derecho a recibir las cuotas respectivas.

En febrero de 2017, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dictó laudo en el que confirmó que el SNTMMS ya no es titular del contrato colectivo de Micare, y en septiembre pasado, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo negó un amparo del SNTMMS y confirmó dicho laudo.

La participación de la Suprema Corte se limitó a revisar la Constitucionalidad de algunos artículos de la Ley Federal del Trabajo que regulan los conflictos por titularidad de contrato colectivo y el recuento de votos de los trabajadores, impugnados por el SNTMMS.

El Ministro Eduardo Medina Mora propuso a sus colegas avalar los artículos 389, 390 y 931 de la ley, que según el sindicato de Gómez Urrutia violarían el Artículo 123 de la Constitución por permitir la intervención patronal en estos conflictos.

“No transgreden el principio de libertad sindical, ya que el hecho de que no prohíban la intervención de los patrones o empresas patronales en los juicios especiales de titularidad de los contratos colectivos de trabajo, de ninguna manera implica, de suyo, algún acto que merme en la libertad de asociación de los trabajadores, pues no los vincula a afiliarse o no a un determinado sindicato”, resolvió la Sala sobre los artículos.

Micare produce 7 millones de toneladas anuales de carbón, que es vendido a la CFE para la operación de dos de las centrales termoeléctricas más importantes del País.

Gómez Urrutia vive en Vancouver, Canadá, y desde esa ciudad es Presidente y Secretario General del SNTMMS. El partido Morena anunció el 18 de febrero que Gómez Urrutia ocupará el sexto lugar en su lista de candidatos plurinominales al Senado, pero no está claro si será elegible, pues adquirió la nacionalidad canadiense en 2016.