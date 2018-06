Confirma compromiso

Ciudad de México

Pete Davidson apareció en el programa de Jimmy Falon, The Tonight Show, donde confirmó que le pidió matrimonio a Ariana Grande.

"¿Sabes que no tenías que comprometerte con Ariana Grande para venir al programa, verdad?", le preguntó Falon al comediante.

"Pero aún así lo hice", contestó Davidson, entre risas y aplausos del público.

AL CINE

El comediante, quien se hizo famoso por su participación en Saturday Night Live, fue al programa de Jimmy Falon para hablar de su último proyecto, una película de Netflix titulada Set It Up.

Davidson bromeó sobre el gran interés que mostró la gente por su relación con Grande y se mostró sorprendido.

"¿Por qué le importa a la gente? Es raro", opinó el comediante, "El Presidente esta intentando perdonarse a sí mismo y está teniendo relaciones con una estrella porno, ¿no nos deberíamos preocupar por eso".

GANA ATENCIÓN

El comediante admitió que ha ganado mucha atención tras el anuncio de su relación con la cantante y dijo que incluso chicos por la calle lo felicitan y admiran.

"Un tipo en la calle me abordó y me dijo ´hey, hombre, me diste esperanza", dijo Davidson, "Y yo estaba así de: ¡´No sabía que era tan feo!´.

A la entrevista también asistió Robert Pattinson, a quien Davidson alabó y calificó como uno de los mejores actores de esta generación.

