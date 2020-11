Confirma "Canelo" la sede para la pelea frente a Callum Smith

Saúl Álvarez confirmó la sede para la pelea del 19 de diciembre, en la cual abrirá las puertas al público, a pesar de la pandemia de Covid-19.

"El Canelo" se medirá con Callum Smith Jr. en el Alamodome, de San Antonio, Texas, con la venta de boletos abierta a partir del miércoles 25 de noviembre.

???? Mi próxima pelea será en el @Alamodome de SATX, este 19 de dic vs @CallumSmith23 ?? Venta de boletos miércoles 25.



???? My next fight will be at the @Alamodome in SATX, this upcoming Dec 19th vs @CallumSmith23 ?? Ticket sale Wed 25th. @MatchroomBoxing @DAZNBoxing #CaneloSmith pic.twitter.com/4B68BzJwF8