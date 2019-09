Confirma AMLO plazas a la CNTE

Ciudad de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo defendió la decisión de entregar plazas automáticas a los egresados de las normales, como exigió la CNTE, sino que incluso reconoció que fue su idea.

Luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reveló que el mandatario había aceptado su demanda, para evitar la aplicación de exámenes y conseguir plazas docentes, el tabasqueño sostuvo que las evaluaciones han causado mucho daño.

"Sí, yo lo promoví. Es que, vamos a usar el lenguaje tecnocrático, es que es un nuevo paradigma. Ya se acabó la política privatizadora en materia de educación. Hizo mucho daño eso de los exámenes de admisión.

"No es que me hayan presionado los de la CNTE, yo no me dejo presionar por nadie, tengo mi propio criterio, no me dejo intimidar por nadie, actúo en función del interés general. Y a partir de argumentos y de la razón es que, ni siquiera ellos me lo plantearon, yo lo plantee, porque quiero fortalecer la educación pública", sostuvo

A pregunta expresa, el Jefe del Ejecutivo negó que la aplicación del pase automático ponga en riesgo la calidad de los docentes que conseguirán una plaza con solo haber cursado la carrera, a pesar de las advertencias hechas por especialistas y organismos como la UNESCO.

"No, no, no. Al contrario, al contrario, los maestros de México están capacitados. Y ya basta de estar partiendo de supuestos falsos. Eso de que no tienen capacidad los maestros, que no están bien formados los maestros mexicanos, eso tiene que ver con la política neoliberal", aseveró.

Aun cuando consideró que es suficiente estudiar en una normal para tener acceso a un cargo como profesor, advirtió que se tiene que cuidar la disponibilidad de vacantes.

"Me van a decir: ¿y la evaluación? ¿y qué?, ¿no van a estudiar?, ¿no el estar en una normal en nivel licenciatura significa prepararse para dar clases?, ¿qué más capacitación?, ¿qué más formación?", cuestionó.

"Entonces, sí, yo planteé eso, yo sugerí eso. Sólo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas".

López Obrador sostuvo que, durante su gobierno, se apoyará la permanencia de las escuelas normales, con la intención de que sus egresados puedan ocupar cargos frente a salón de clases.

Pide quitar examen en universidades

>Para garantizar que todos tengan la posibilidad de estudiar, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que se eliminen los exámenes de admisión en las universidades.

>"Para que se genere polémica, deberían de quitarse los exámenes de admisión y garantizarle a todos la posibilidad de estudiar. Porque no sólo es el nivel académico, es que la escuela es el segundo hogar para los jóvenes, o sea, no es sólo el lugar donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje", dijo.

>La escuela, dijo, es una comunidad que permite que haya comunicación entre alumnos y maestros.

>El mandatario criticó la "visión tecnocrática, deshumanizada, ramplona y superficial" que se tiene sobre la enseñanza en