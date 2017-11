Confiesa Peñalba que Cruz Azul pagan caro errores

Cd. de México.

"Nos están penalizando demasiado los errores que estamos teniendo, cuando hay otros equipos que cometen más errores. Analizamos a todos los equipos y cómo puede ser que no se penalice tanto y nosotros con un mínimo enseguida.



"Como lo de Ángel (Mena ante Tigres), penal, expulsión, minuto 45 y gol. Todo junto, tratar de achicar el margen de error porque nos penaliza demasiado. El tema de los errores es parte del juego pero tratar que sean lo menos posible", dijo el celeste en conferencia.



Ya el sábado el técnico Paco Jémez sostuvo que su equipo le llega a dar opciones de gol al rival tras cometer errores propios.



Peñalba confesó también que el plantel pudo haber bajado su nivel de juego en fechas recientes, en las que han perdido tres de cuatro duelos en Liga.



"Puede ser. Ahora quedan estos partidos y se hará un análisis al final pero no podemos pensar ahora si se bajó. Ahora hay que estar al 110 por ciento para estos partidos. Una vez se entre a Liguilla con el envión anímico Cruz Azul puede ser un gran competidor", explicó.



No quiso entrar en el tema de las declaraciones de Jémez y a su vez afirmó que la plantilla está bien.



"El equipo está bien y confiado porque dependemos de nosotros, de nadie más. Esa es una ventaja sobre otros. Respecto a las declaraciones de Paco no voy a hablar, ya se habló demasiado y no vale seguir con el tema", finalizó.