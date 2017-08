Confiesa Halle Berry que vivió como indigente antes de iniciar su carrera

Cd. de México.- Halle Berry dijo que vivió como indigente poco antes de iniciar su carrera y que eso la ayudó a convertirse en la mujer que es ahora, informó People.



La actriz ganadora del Óscar se abrió respecto a su experiencia en una entrevista con el medio para promocionar Kidnap, su más reciente filme, el cual trata de una madre que busca recuperar a su hijo secuestrado.



La intérprete contó que cuando se mudó a Nueva York tenía poco dinero y no le duró mucho.



"Quiero decir, a los tres meses ya no tenía dinero", explicó, "Llamé a mi mamá y le pregunté si me podía mandar algo de dinero, y ella dijo que no y subsecuentemente pasé un año sin hablarle, porque estaba decepcionada de que ella no me hubiera ayudado", narró.



Ahora Berry considera que su mamá lo hizo por amor.



"Eso fue probablemente una de las mejores cosas que ella hizo por mí... ella dijo: 'si quiere estar allá, entonces debes de afrontarlo'. Y tuve que hacerlo", agregó.



"Rendirse nunca fue una opción", sentenció.