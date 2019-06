Confiesa sufrimiento ante divorcio

El romance entre los actores Patricio Borghetti y Grettell Valdéz sorprendió en el mundo de los espectáculos por lo rápido que sucedió.

Se conocieron durante la grabación de una novela en Miami y ahí mismo se casaron en el 2004.

Nos enamoramos, todo fue muy rápido. Yo la conocí y a los seis meses estábamos casados. Fue muy impulsivo. Luego vinimos de regreso a México a conocernos ya casados. Se hizo más complicado, no supimos resolver los problemas", dijo Borghetti durante un programa televisivo.

En el 2008 tuvieron a su hijo Santino y en 2010 se divorciaron.

MUY DIFÍCIL

Fue muy difícil. Uno se casa pensando que es para siempre, entonces el dolor es muy grande. Es una decisión difícil de tomar porque es aceptar que fracasaste"

Asimismo, señaló lo difícil que era separarse unos días de su pequeño.

Yo iba a buscar a Santino. Me lo llevaba a casa y cuando lo dejaba de vuelta con su mamá me iba llorando en el auto", recordó el también cantante.

Este momento de su vida, en el cual pasaba por mucho estrés, hizo que casi muriera.

A PUNTO DE MORIR

Los tres motivos de estrés más grande son la muerte de un familiar, divorcio y mudanza. Yo estaba pasando por los tres al mismo tiempo. Colapsé. Estuve a punto de morir. No sabía qué era, qué tenía, me dolía, sudaba, me despertaba temblando. Me dio neumonía y pensé que me moría, terminé en urgencias".

Por ello, recurrió a terapias y "cosas como espirituales" para sanar. Incluso se hizo una limpia.