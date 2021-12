Confiesa que sufre de ansiedad

"La verdad es que sientes que te vas a morir, es una sensación de irrealidad donde sientes que no tienes control de tu respiración, de tu corazón. Sentía que no tenía control del volante, entonces literal dejé el coche, me bajé y comencé a llorar. No pasa nada, siempre tienes que tener a alguien que te ayude en el proceso", aseveró María León.

La también actriz recomendó a sus seguidores procurar su salud mental que es igual de importante que la salud física: "De hecho, todavía tomo terapia, me parece que es super saludable, mucha gente cree que la terapia solo es para alguien que está enfermo, pero es una cotidianidad, como mis clases de canto. Lo recomiendo mucho".