Confiesa Milano que abortó

Cd. de México.

La actriz confesó que abortó en dos ocasiones en 1993, cuando tenía 20 años y aunque fue una decisión conflictiva para ella, fue una elección válida sobre su cuerpo.



"Estaba enamorada por primera vez, de la forma sin aliento que sólo puedes estarlo cuando eres joven. Fue un momento alegre, emocionante y poderoso en mi vida", compartió la intérprete.



Milano dijo que utilizaba métodos anticonceptivos, pero fallaron, por lo que tuvo que tomar una decisión.



"Fue devastador, fui criada como católica y de repente tuve un conflicto con mi fe... Tenía un futuro y una carrera con potencial. Además, a veces sufría de una ansiedad que me paralizaba.



"Elegí abortar. Fue mi elección. Fue la elección absolutamente correcta para mí. No fue fácil. No era algo que quisiera, pero era algo que necesitaba, como lo es la atención médica", compartió.



Milano agregó que meses después de su primer aborto se dio cuenta de que estaba embarazada de nuevo y volvió a tomar la misma decisión.



La actriz mencionó que la discusión sobre las leyes contra el aborto legal en Alabama y Georgia es lo que le ha hecho cuestionarse qué habría pasado con su vida si no se le hubiera permitido elegir sobre su cuerpo.



"No tendría a mis hermosos hijos, perfectos y amorosos, que tienen a una madre que cuando llegaron estaba preparada para ellos.



"No tendría mi carrera. No tendría la capacidad o la plataforma que uso para luchar con todo mi corazón contra la opresión. Nunca habría sido libre de ser yo misma y de eso se trata esta lucha: de libertad", compartió.



Anteriormente, Milano ya había mostrado su postura a favor del aborto legal y seguro, pues afirma que, de lo contrario, los derechos de las mujeres serían socavados de forma descarada.