Confiesa Jordyn Woods que besó al exesposo de Khloé Kardashian

CIUDAD DE MÉXICO.- Jordyn Woods se había mantenido al margen del escándalo que ocasionó por el presunto romance que tuvo con Tristan Thompson, la expareja de Khloé Kardashian y motivo por el cual se separaron.

La manzana en discordia, decidió finalmente defenderse y comentó para el programa Red Table Talk que nunca tuvo un romance con el jugador de baloncesto, que todo se reduce a un beso inocente en los labios, no hubo sexo ni ningún otro contacto.

"No hubo pasión, sólo me besó. Fue un beso en los labios, no lo hicimos. No creo que él tenga la culpa tampoco porque yo me puse en esa situación, cuando hay alcohol de por medio, la gente se equivoca", dijo en exclusiva para el programa.

Woods menciona que cuando él la besó se fue rápidamente y que trató de actuar como si nada hubiera ocurrido. La modelo asegura que acudió a la fiesta de Thompson porque sus amigas insistieron y prefería ir ahí antes que a la de un desconocido. Ni siquiera el anfitrión le dio una invitación personal, su único error fue estar en el lugar equivocado.

"Yo no traté de robar a ningún hombre, yo no quisiera estar en esa situación, y sé que herí a muchas personas por no decir la verdad", dijo la examiga de Kylie Jenner, y señala que ella no es la razón por la que Khloé y Tristan terminaron, fue la situación.

"No tengo comunicación con Tristan, ni ninguna relación (...) Esta historia no fue como la cuentan, es por ello que se convirtió en el mayor escándalo de tracción del año. Todos se enfocaron en lo que salía en los medios, pero no en lo que sucedió realmente".

Jordyn dijo que los medios no han dejado de atacarla, que ha pasado días sin poder comer y sin tener contacto con sus amigos o familia. Sin embargo, hoy se siente feliz y libre por contar la verdad. Lamentablemente para la celebridad usuarios en redes sociales no han parado de atacarla, a pesar de confesar su versión en el programa.

Tras el escándalo de infidelidad de Tristan Thompson con Jordyn Woods, Khloé Kardashian optó por terminar la relación con el padre de su hija. Sin embargo, este no es el primer episodio de infidelidad de Tristan Thomspon, ya que días antes de que Khloé Kardashian diera a luz, se hizo público un video del basquetbolista con dos mujeres.