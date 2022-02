Confiesa Bella Hadid que sufrió abusos en relaciones pasadas

"Constantemente regresaba con los hombres, y también con las mujeres, que habían abusado de mí, y es ahí donde la gente complaciente entraba. Empecé a no tener límites, no sólo sexual, física o emocionalmente, ya que luego se pasó a mi lugar de trabajo", comentó.

"No quería asociarme con nadie, no quería tener amigos, no quería tener familia. Me volví complaciente con mi trabajo. Y era la opinión de todos los demás sobre mí misma, a excepción de la mía, la que importaba, porque esencialmente estuve poniendo mi valía en manos de otros".

Reconoció que una de las razones por las que decidió permitir ciertos abusos fue porque, desde joven, se le dijo que su voz no tenía el mismo peso que la de los hombres con los que se rodeaba, y que eso le dejó una sensación de menosprecio.

"Siempre sentí que mi voz nunca se escuchaba mientras yo crecía. Crecí rodeada de hombres, ya fuera en relaciones (amorosas), de familia, o lo que sea, que me decían constantemente que mi voz era menos importante que la de ellos", añadió.

"Luego, al cambiar de relaciones mientras crecía, sin tener los límites para poder defenderme y hacer que mi voz fuera escuchada, me afectó en mis relaciones adultas muy intensamente, donde mi sistema nervioso (generalmente) colapsaba. Era como pelear o huir; o me callaba y lloraba y me encerraba, o atacaba y me iba".

Tras diversas sesiones de terapia y meditación, a las que ha conjuntado varios descansos de las redes sociales y de su vida como celebridad, Hadid encontró la forma para sanarse a sí misma y estar en mayor contacto con su voz interna.

"Suena muy cliché, pero no tener la energía de todos los demás y sus proyecciones dirigidas hacia ti es una de las cosas más poderosas de todos los tiempos", señaló.

Esta entrevista sigue a una serie de conversaciones que la famosa ha sostenido en los últimos tiempos sobre sus problemas de salud mental; de hecho, a principios de este mes, contó a InStyle que lleva seis meses de sobriedad tras sufrir una dependencia hacia el alcohol.

"Me encantaba el alcohol y llegué al punto en que incluso comencé a, ya sabes, cancelar noches de fiesta en las que sentí que no sería capaz de autocontrolarme", comentó.