Confiesa Andrea Legarreta que rechazó invitación de Luis Miguel

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora Andrea Legarreta reveló en una entrevista que en alguna ocasión Luis Miguel la invitó a una cena, pero lo rechazó.

Su revelación se dio en la misma entrevista con Adela Micha para su programa "La Saga" en la que habló de Atala Sarmiento.

"Yo soy entregada pero hasta las cachas, yo soy entregada, pasional", dijo la conductora de "Hoy" sobre sus romances.

"Claro que he tenido amores increíbles, pero Erik (Rubín) es el amor de mi vida", aseguró Legarreta.

"A mí Luis Miguel me fascinaba. Yo desde niña babeaba por Luis Miguel. De pronto coincidíamos en ciertos eventos y yo babeaba", recordó.

"Una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, coincidimos. Él se paró muy lindo, muy decente y saludó a mi familia. Él normalmente manda a un chico de su equipo como para hacer la invitación yo creo que porque si le dices que no, ya le dijiste al chico y no a él", relató.

El chico le dijo que habría una cena en la casa de Luis Miguel y la invitó, pero Andrea no acudió porque no le pareció apropiado, pues tenía un novio con el que llevaba mucho tiempo.

"No me propuso nada, para que no se malinterprete", aclaró Legarreta, quien también comentó que con el tiempo se arrepintió de no haber ido pues su novio de entonces le puso el cuerno.

En la misma entrevista con Micha, Legarreta se molestó cuando se tocó el tema de su polémica por los comentarios acerca del dólar.