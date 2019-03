Confiesa abuso de su padre

Ciudad de México.

Rosie O´Donnell declaró que su padre, Edward Joseph, abusó sexualmente de ella cuando era joven, informó Variety.

La presentadora de televisión profundiza sobre el tema en su libro "Ladies who punch: the explosive story of the view".

"Comenzó cuando yo era muy joven. Luego, cuando mi madre murió, fue muy extraño. Él estaba solo con cinco hijos que cuidar. En general no es algo de lo que me guste hablar. Por supuesto cambia a todos, a cualquier niño en esa situación. Te sientes impotente y atascado, porque la persona a la que le dirías lo que pasa es quien lo está haciendo¬∑, comentó.

O´Donnell nunca había contado su historia, pero por mucho tiempo ha sido defensora de víctimas de abuso sexual.