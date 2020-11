Confíen en el muchacho

Ciudad de México.

Ignacio Ambriz lo tiene claro: es un error dudar de José Juan Macías.

En el futbol mexicano hay pocos personajes con la autoridad y el conocimiento para hablar del delantero de la Chivas, como "Nacho", quien en su etapa con León convirtió a Macías de ser un desconocido a ser la última joya del futbol mexicano.

"(José Juan) Macías es un chico de esos que nació para triunfar, no hay que dudar de él", sentenció "Nacho".

Bajo la tutela de Ambriz, Macías anotó 19 goles en 38 partidos con La Fiera, en una etapa donde el conjunto esmeralda batió varios récords en la historia de Torneos Cortos.

Hoy Macías pasa por un mal momento con el Guadalajara, o solo un bache, como dice el DT de los Panzas Verdes, quien pide confiar en el juvenil tricolor.

"Él (Macías) está como todos los centros delanteros que pasan por un bache, esos bachecitos donde tienes una y la fallaste, pero tal vez el equipo no genera muchas llegadas y resulta que la otra chance no llega y parece que el delantero no aparece. Aun así, yo creo que dudar de la capacidad de ´Maci´ es ponerlo en tela de juicio, y ´Maci´ no está en tela de juicio.

"Lo más importante es que ´Maci´ esté tranquilo, yo lo conozco muy bien y sé de la capacidad que tiene para ser ese jugador que está soñando con irse a Europa. Son tiempos diferentes, hoy sufre una lesión que no le permite jugar estos partidos, pero ´Maci´ va a despertar, va a recuperar esa cuota goleadora, a mí no me cabe la menor duda", dijo Ambriz.

En la Liga MX con el Rebaño, Macías suma 9 goles en 23 partidos, pero además ha sido criticado por sus constantes fallas frente al arco rival.

"Macías es un joven que, cuando llegó con nosotros, tenía poquitos partidos en Liga y en Copa. Cuando llega acá con nosotros, en León, no era tan conocido.

"Los rivales no sabían cómo era, no sabían cómo se meneaba, y después a nosotros nos ayudó mucho con ese olfato goleador que tiene, esa movilidad que fue adquiriendo con nosotros, era un chico muy descarado en su forma de jugar, y lo sigue siendo", sentenció Ambriz.

En poco más de 11 días, Chivas deberá chocar ante Necaxa en un matar o morir por clasificar a la Liguilla, el escenario perfecto para que Macías regrese de su lesión y replique en la cancha la confianza que tiene en él Nacho Ambriz.