Confían que Congreso no apruebe aumento a predial

Matamoros, Tam.- Ante la decisión de la mayoría de los integrantes de Cabildo local de incrementar al 50 por ciento el impuesto predial en el 2018, la Alianza de Usuarios y Contribuyentes de Matamoros espera que esto no sea aprobado por el Congreso del Estado y pide al Ayuntamiento que busque otras formas de allegarse recursos, pero no afectando al grueso de la población.

Afirma Guadalupe Ramírez Luna, presidente de este organismo, que este aumento no tiene razón de ser y que dentro de las acciones que pueden tomarse, es reducir la nómina de la administración municipal eliminando a los "asesores" que tiene el alcalde Jesús de la Garza Díaz del Guante.

Consideró que "esos son unas zánganos que perdieron mucho cuando el gobierno estatal cambió de manos y ahora no tuvieron dónde acomodarse y se refugiaron en la actual administración, pero esto representa un fuerte gasto, yo no sé para qué quiere el alcalde a tanto asesor".

Ramírez Luna dijo que "sabemos que la recaudación presupuestal es parte importante de los ingresos en cada municipio, más cuando han sufrido recortes en las partidas que mensualmente les envía la Federación, que vivimos un año difícil y que el próximo podría ser peor, pero esto no tiene que cargársele a la gente que menos tiene, debe haber otras formas de administrar de manera eficiente esos recursos y una de estas es reducir el gasto por nómina".

Pero señala que no se trata solamente de castigar a los matamorenses con el incremento al predial, sino que también se han tomado medidas para cobrar el acceso a los museos, "cuando debería ser al revés, fomentar la cultura, pero si esto no se hace, la gente no va y ahora menos cuando se encontrará que tendrá que pagar por entrar a estos recintos".

El dirigente de la Alianza recordó que cuando comenzó esta administración, "lo primero que le pedimos al alcalde fue que no se incrementará el impuesto predial, pero ya se está buscando esto, pero debe tomar en cuenta que el 2018 es año electoral y que a la gente, al electorado, esto no se le olvida y podría tener su costo político".

Pero, dice, "todavía falta que esta medida sea autorizada por el Congreso del Estado y nosotros esperamos que los legisladores actúen de manera congruente y que no sea aprobada, ya que afectaría la economía de todos los matamorenses".