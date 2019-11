Confían sindicatos en buenos arreglos

Los empresarios ya iniciaron a escuchar las propuestas que se están haciendo, en donde la prioridad es tener la paz laboral. Juan Villafuerte Morales, secretario general del Sjoiim.

Matamoros, Tam.- Las 46 empresas adheridas al Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora (Sjoiim) fueron emplazadas a huelga con fecha de vencimiento este próximo 1 de enero del 2020, en donde están solicitando el 30/40, que corresponde al 30 por ciento de incremento salarial y jornadas laborales de 40 horas.

El secretario general de este gremio sindical, Juan Villafuerte Morales señaló que hasta el momento este es el proyecto de beneficios para el sector obrero, sin embargo apenas se han de iniciar con las negociaciones en cuanto a estos contratos colectivos.

Manifestó que ya se inició con estas revisiones que comprenden salarios y el mismo contrato, en donde los delegados han levantado las propuestas de los mismos trabajadores.

Indicó que en este caso los empresarios ya iniciaron a escuchar las propuestas que se están haciendo, en donde la prioridad es tener la paz laboral y posteriormente llegar a los mejores acuerdos posibles para ambas partes.

Comentó que el planteamiento del 30/40 es en base a las inquietudes de los poco más de 30 mil obreros que pertenecen a estas empresas que se encuentran adheridas al Sjoiim.

Resaltó que fueron instaladas mesas de trabajo en los mismos centros laborales, en donde se estuvieron recaudando cada una de las peticiones de acuerdo a las necesidades que se tiene por parte de la clase trabajadora.

Recordó que todo es para negociar, así que en los próximos días serán fundamentales para estas negociaciones, en donde se espera llegar a buenos acuerdos.

Agregó que no en todas las empresas vence el contrato el 1 de enero del 2020, pueden variar las fechas, siendo necesario aclarar esta situación, sin embargo se espera que para entonces ya quede finiquitado este contrato colectivo.

Villafuerte Morales indicó que la postura de la Canacintra de no llegar a las jornadas laborales de 40 horas, es debido a que no tienen estudios a fondo o no tienen el conocimiento, en Matamoros hay por lo menos 14 empresas que ya se esta trabajando con este esquema y no va a ser en general, solo se va a estar pidiendo en algunos casos esta reducción.