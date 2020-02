Confían que se ratifique sentencia contra Santoy

Monterrey, México.

Tras publicarse ayer que Diego Santoy Riveroll obtuvo un amparo que anuló su sentencia por el crimen hace 14 años de los niños Peña Coss y ordenó una nueva, la Fiscalía del Estado y el abogado de la familia de las víctimas señalaron que confían en que se repondrá la condena.

La Fiscalía sostuvo que cuenta con las pruebas para acreditar la acusación contra Santoy, hoy de 34 años, ante la reapertura del caso para la realización de careos y para que luego un juez emita una nueva sentencia por los homicidios el 2 de marzo del 2006 de María Fernanda, de 3 años, y Érik Azur, de 7.

El amparo no implica la liberación de Santoy, que está internado en el Penal de Cadereyta después de haber sido condenado a 138 años en octubre del 2010.

"La Fiscalía", señala un comunicado, "expresa su confianza en que la resolución judicial a emitir en su oportunidad, sea por igual condenatoria como la anterior anulada".

Por separado, Roberto Flores, abogado de la familia Peña Coss y ex Procurador estatal, consideró que el amparo no derivará en cambios en la condena.

"Están manifestando que se repongan los careos, única y exclusivamente los careos", dijo Flores, que ha representado a la familia desde el crimen. "Están manifestando que todas las demás pruebas dentro del proceso quedan firmes".

EL NORTE dio a conocer ayer que un Tribunal Colegiado otorgó a Santoy un amparo que anuló su condena y ordena una nueva sentencia porque no consta en el juicio que durante los careos hubiera estado presente la defensa del acusado. Antes de que emita la nueva condena, el juez deberá reponer el 28 de febrero siete careos con el acusado, entre ellos los de su ex novia y hermana de las víctimas, Érika, a quien Santoy intentó asesinar, así como la madre de los niños, la ex conductora de televisión Tere Coss.

Ayer, la Fiscalía precisó que el amparo anuló una segunda sentencia que recibió Santoy en el 2012 dejando su pena en 71 años.

Flores consideró que es probable que no se pueda localizar a la mayoría de los convocados a repetir los careos.

Pero, acotó, el Tribunal resolvió que en caso de ausencias, éstas se repondrán con los resultados de los careos de hace años.

Agregó que las diligencias quedaron en video que captan que la abogada Raquenel Villanueva y sus colaboradores estuvieron presentes defendiendo a Santoy. Villanueva fue ejecutada en el 2009, pero su despacho siguió la defensa de Santoy hasta la condena del 2010. No se ha informado quién lleva hoy la defensa del acusado.