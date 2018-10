Confían en su nuevo alcalde

Río Bravo, Tam.- Residentes de cuando menos 4 asentamientos de la localidad cansadas de que en los últimos 3 años fueron ignoradas en sus más sentidas de demandas, ayer se presentaron en la Presidencia Municipal con la confianza de que serán atendidas por este nuevo gobierno, en cuanto hace a la rehabilitación de un kilómetro del bordo conocido como el Murillo y el alumbrado público.

Y en ese sentido es que fueron entrevistadas por el reportero Verónica García Martínez, Rebeca Torres, María Guadalupe Arenas, quienes forman parte del grupo de personas que están pugnando por mejoras en cuanto hace a los accesos y alumbrado de dichos asentamientos.

“Señor nosotras estamos aquí por que hemos venido para que el Presidente Municipal de este nuevo gobierno nos ayuden en cuanto hace a la rehabilitación del bordo en un tramo de un kilómetro, ya que más cuando llueve está más peligroso, los carros se colean y se han ido al canal, las personas que trabajan y estudiantes también o se caen hacia el otro lado”.

Afecta a las familias que viven en Villas de San Ramón, de García, el Rosario, y el Maestro, pero además de las pésimas condiciones en que se encuentra el bordo que a diario tienen que caminar sobre todo las personas que no cuentan con un coche, por si fuera poco no pasan por ahí las peseras, y el alumbrado público es decir las pocas lámparas con las que cuentan no sirven para nada.

“Con Guajardo ni caso nos hicieron, esperamos que ahora sí con el licenciado Carlos Rafael Ulivarri López al frente como presidente municipal nos escuchen, pero sobre todo nos atiendan ya que urge se solucione este grave problema”.

Lamentablemente debido a la apretada agenda que tiene saturada el Alcalde de la ciudad y de que existen por delante más audiencias que desde el primer día han solicitado los ciudadanos, se les conminó para que acudan el próximo jueves a las 10:00 horas a efecto de que finalmente puedan exponer el problema en forma directa al Jefe de la Comuna.

REPORTAN. El tramo comprende aproximadamente un kilómetro y representa un grave peligro.