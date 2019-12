Confían en convenio con el Seguro Social

Durante el primer semestre del próximo año podría quedar el convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el ayuntamiento de Reynosa, para afiliar a los empleados municipales, jubilados, así como a los presionados, a esta institución médica.

María Elena Blanco Chavez, encargada de la Comisión de Salud ante cabildo mencionó que el trámite va avanzando con éxito. "Ahorita se están haciendo unas evaluaciones para determinar si el personal es apto para la atención, ya qué hay ciertas enfermedades que no están en la lista de cobertura o perfiles, pero esto no significa que no van a ser atendidos, por el contrario solo buscamos ahorrar en particulares".

Este convenio fue aprobado ante cabildo a finales de agosto, con la intención de que los más de 2 mil empleados y 300 jubilados junto con pensionados que actualmente se atienden en el departamento de salud municipal de la zona centro puedan recurrir al IMSS.

Lo que les brindaría una cobertura integral, medicamento y atención las 24 horas del día. "Con este convenio se dejaría de pagar renta en el inmueble de la zona centro, lo que representaría un ahorro muy importante que puede destinarse a temas sociales, confiamos en que todo salga bien y que antes de junio exista una respuesta".

La regidora agregó que este convenio también permitiría que las familias de los empleados municipales salgan beneficiados.