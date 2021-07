Confían Chivas en revertir el marcador

Las Rojiblancas tienen desventaja de 2-1 ante Tigres en el partido de Ida por el título del torneo Guardianes 2021, sin embargo, una situación similar vivieron cuando se coronaron en el Apertura 2017, al perder 2-0 y remontar 3-0 en el duelo de Vuelta ante el Pachuca.

"Esa experiencia nos ayuda a entender que son dos partidos, que aunque el primero no haya sido favorable, no significa que ya esté terminado o que ya no podamos hacer las cosas. El equipo siempre ha sabido sobreponerse a las adversidades en el torneo, muchos pensamos que ni siquiera íbamos a clasificarnos y el grupo se ha visto resiliente", comentó la defensa Miriam García.

"Tenemos 90 minutos y tenemos todo para hacer un buen partido y para competir hasta el final por el campeonato".

Ahora la situación es distinta y tendrán que cerrar en el Estadio Universitario frente a las campeonas vigentes, que saben hacer pesar su terruño.

"Somos consientes de lo que es la afición de Tigres, de que es un estadio que casi siempre está lleno y creo que de alguna manera no nos sentimos presionadas por eso y estamos preparadas para eso", añadió la rojiblanca.

El duelo que definirá a las campeonas del certamen se jugará el lunes. Las tapatías buscan su segundo título, mientras que las regias son las más ganadoras, con 3 coronas.

"Siempre es difícil no sacar un resultado positivo en teoría, pero me quedo con una sensación positiva porque el equipo está trabajando fuerte, porque estuvimos ahí, porque fue un partido parejo y creo que el próximo partido va a ser igual".

"No es la primera vez que nos toca estar con un marcador adverso, tenemos esa tranquilidad de que el equipo está haciendo bien las cosas, va a ser difícil, pero tenemos mucha motivación para llegar a ese partido", aseguró García.

VAN POR LA GESTA AL ´UNI´

Chivas se abraza a la posibilidad de lograr una gesta en el Estadio Universitario que les permita levantar el título del Guardianes 2021.

Desde la creación de la Liga Femenil, a las rojiblancas les ha costado obtener buenos resultados en su visita a las Tigres, las rivales de la Final y quienes tienen ventaja de 2-1 en el global.

En 7 visitas, el Rebaño registra 6 derrotas a cambio de una victoria.

Para coronarse en territorio ajeno, las Chivas requieren el triunfo. Por un gol de diferencia para empatar en el marcador global, lo que mandaría la definición a tiempos extras o los penales; o por más de dos tantos que les otorgue el título.

En Fase Final se habían enfrentado en la Semifinal del Apertura 2018. El duelo de Ida terminó en empate 1-1, mientras que en la Vuelta, las Tigres vencieron 4-2.

En la última visita de las tapatías al Estadio Universitario, las rojiblancas sufrieron una derrota de 4-1 en noviembre de 2020.

El Guadalajara ha marcado gol en 12 de 14 sus duelos ante las Tigres en la Liga Femenil.

"No creo que sea muy diferente en el Estadio Universitario a lo que vivimos con el apoyo impresionante de nuestra gente en el Estadio Akron.

"Si toca quedar campeón allá pues qué mejor, no porque sea el Volcán vamos a ser precavidos, vamos a ir a atacar con orden, no hay nada que perder, vamos a ir por todo", apuntó el estratega de las Chivas, Édgar Mejía.