Confía Estados Unidos en negociaciones comerciales

Esto, en lugar de recurrir inmediatamente a la imposición de aranceles u otras medidas punitivas que pudieran generar repercusiones económicas.



El Gobierno del Presidente Donald Trump, quien en repetidas ocasiones durante su campaña amenazó con la imposición de tarifas o con retirarse de acuerdos internacionales, decidió que por ahora no se retiraría del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).



En cambio, anunció una renegociación del pacto de 23 años con México y Canadá, la cual comenzaría en agosto.



Ross desempeñará un papel clave en las negociaciones de alto nivel del TLC y, de hecho, actualmente trabaja en disputas de industrias clave para Estados Unidos.



Este mes, por ejemplo, anunció un acuerdo preliminar con México sobre las importaciones de azúcar que generó algunas quejas de los productores de azúcar estadounidenses, así como de los consumidores de edulcorantes, pero que no condujo a una revuelta de la industria o una reacción importante del Congreso de Estados Unidos.



De haber fracasado en llegar a un acuerdo, se habría abierto el camino para la imposición por parte de Estados Unidos de tarifas a la importación de azúcar mexicana, lo que podría haber conducido a represalias de México contra el jarabe de maíz estadounidense.



En su participación en el foro anoche, Ross citó el acuerdo sobre el azúcar como un ejemplo de lo que se puede lograr sin crear asperezas.



"Estas disputas pueden resolverse si las partes involucradas están dispuestas a asumir compromisos razonables", indicó.



Dijo que quiere usar ese enfoque en unas amplias negociaciones comerciales y de inversión con China.



La Administración Trump ya anunció un miniacuerdo con Beijing para ayudar a dar los toques finales a varias disputas añejas, incluida la de exportaciones de carne vacuna a China, y lograr que la balanza se incline a aperturas de mercados más sustanciales.



Trump y Ross tienen más negociaciones para lograr avances en su tema predilecto: reducir el déficit comercial de Estados Unidos.



La mayoría de los economistas señala que el déficit comercial está más relacionado con amplios factores económicos que con tratos injustos.



Sin embargo, según la vision de Ross, hay factores estructurales que pueden resolverse a través de negociaciones de alto nivel con sus socios comerciales.



"En mi opinión, no es inherente al libre comercio que un país, es decir nosotros, tiene que absorber todo el superávit comercial acumulado de todo el mundo", expuso Ross.



China, por ejemplo, podría ayudar a reducir el déficit comercial con Estados Unidos de 347 mil millones de dólares si comprara menos ganado, soya y bienes industriales de terceros países y los sustituyera con más productos estadounidenses, según el Secretario Comercial.



Ayer, funcionarios estadounidenses anunciaron que lograron un progreso técnico en la disputa sobre la carne vacuna con China.



"Las exportaciones estadounidenses podrían reanudarse en 10 días", aseguró Ross.



Aunque defendió la capacidad de la Administración Trump para resolver disputas comerciales, el Secretario también abogó por la capacidad de Estados Unidos de imponer tarifas unilaterales para bloquear importaciones cuando se descubra que los socios comerciales arrojan bienes por debajo del valor del mercado o inclusive cuando exista una "avalancha" de importaciones que pudieran dañar la Seguridad Nacional de Estados Unidos o su bienestar económico.



Se espera que este mes Ross presente recomendaciones sobre si las importaciones de acero son un riesgo para la Seguridad Nacional, lo que podría abrir el camino a la imposición de aranceles bajo la disposición "sección 232" de la ley comercial, la cual permite a su departamento investigar sus implicaciones en la Seguridad Nacional y da la opción al Presidente de restringir esas importaciones cuando la pesquisa se complete.



"Eso es, para mí, un problema legítimo de Seguridad Nacional", indicó.