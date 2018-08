Confiable estrategia de Seguridad de AMLO, dice Cabeza de Vaca

sandra.tovar@elmanana.com

El que la nueva estrategia de seguridad propuesta por Andrés Manuel López Obrador vaya por la "ruta del dinero", es del agrado del gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca pues dijo, es algo que ya se viene haciendo en Tamaulipas.

"Me gusta mucho, me da mucha tranquilidad el hecho de escuchar de quien será el Secretario de Seguridad, algo que he venido yo señalando, les consta durante hace algunos años, no solamente hacer una estrategia para garantizar la seguridad e ir por lo grupos delincuenciales, sino cerrar la llave de sus ingresos".

Se ha hecho en Tamaulipas dijo, con resultados muy favorables.

"Por eso creamos el área de inteligencia financiera que ha dado resultados bastante buenos, ahora vemos que parte de esta nueva estrategia es sobre la ruta del dinero, lo que he venido señalando desde hace varios años".

El nuevo gobierno encabezado por López Obrador explicó, estará entrando en funciones, el primero de diciembre.

"Creo, estoy firmemente convencido de que acciones de esta naturaleza y trabajando de la mano con los estados que estamos llevándolo a cabo, por supuesto que vamos a tener resultados muy favorables".

Manifestó que dará toda la confianza al nuevo gobierno federal, en lo que respecta a la implementación de una nueva estrategia de seguridad.

"Hay que tomar en cuenta primero que nada que este nuevo gobierno ha generado muchas expectativas y hay que darle la confianza para que implemente las estrategias de seguridad correspondientes.