Confía Urías en despuntar este 2021

El 2021 será el año del repunte del mexicano Luis Urías en Grandes Ligas.

En noviembre de 2019, los Cerveceros de Milwaukee adquirieron al infielder sonorense, proveniente de los Padres de San Diego, y, aunque su llegada generó altas expectativas, su rendimiento no ha sido el mejor.

Sin embargo, para el joven de 23 años aún hay una oportunidad este año. En el Spring Training, Urías ha trabajado en la posición de shortstop compitiendo con el venezolano Orlando Arcia.

"Cuando yo llegué me dijeron lo mismo que a mi hermano, que estaba compitiendo por un lugar, yo creo que al final la competencia es contra uno mismo, tratar de ser mejor, de dar lo mejor de ti.

"Últimamente he estado jugando más shortstop, es donde me han dicho que tengo que competir por ese lugar, yo firmé como shortstop, me siento más cómodo y siento que es una de las posiciones en las que más acción hay y donde tienes que estar más activo", explicó el mexicano en videoconferencia.

Durante el 2020 el joven de 23 años no la pasó nada bien, las lesiones y el contagio de Covid-19 lo alejaron de los diamantes por lo que tuvo que ser paciente y positivo para volver. Cuando se reintegró para la campaña, promedió. 239, 11 carreras impulsadas y ningún cuadrangular en 41 juegos.

"Es un proceso difícil, obviamente en el lado mental tienes que ser fuerte porque somos parte del juego, son parte de la vida que uno no controla, pero yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo y si, siempre he tratado de mantener la paciencia porque si son cosas que frustran a uno, pero, me ha tocado ser paciente y positivo.

"Mis metas son, primero que nada, mantenerme saludable para estar lo más que pueda en el terreno de juego, he estado trabajando para fortalecer todos los músculos para que no pasen este tipo de cosas (lesiones) pero al final de cuentas es parte del juego, es algo que uno no puede controlar", finalizó el infielder.