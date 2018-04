Confía 'Tuca' que no haya paro

Monterrey, México.

Los Tigres comenzaron esta mañana sus entrenamientos de cara al Clásico Regio, siempre y cuando no haya paro en la última jornada.



Ante la posibilidad de que se posponga la Fecha 17, el técnico de los Tigres, Ricardo Ferretti, espera que lleguen a un acuerdo entre la asociación de futbolistas y la FMF sobre eliminar el pacto de caballero.



"No creo que vaya a pasar el paro, confío en la cordura de la gente porque es un pacto que nadamás existe en el futbol mexicano.



"Si se da la verdad no se que vaya a pasar, se va a aplazar la jornada y la Liguilla no se, a lo mejor jugarla después del Mundial, espero que no la verdad", dijo Ferretti.