Confía ´Piojo´ que cancha del Azteca estará lista

"Estamos muy confiados que la cancha estará al cien por ciento". Miguel Herrera, DT del América.

Ciudad de México.-

Miguel Herrera, técnico del América, confió que la cancha del estadio Azteca estará lista para el inicio de la Liguilla del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.

Por ello, reafirmó que solo saldrán de su casa en esta fecha para enfrentar a Veracruz en Toluca. "Se nos pido salir solo en esta fecha, estamos confiados que la gente del estadio hace su trabajo responder a las exigencias de la Liguilla".

Añadió que habrá dos partidos consecutivos sábado y domingo, "estamos muy confiados que la cancha estará al cien por ciento".

Manifestó que todavía no se define si pedirán jugar en sábado o domingo los juegos de vuelta, ya que se hablará después de su duelo ante los "escualos".

"Tenemos la idea de ganar, después el domingo hablaremos con los presidentes para ver lo que sigue, pero solo pensamos en ganar mañana y después ver qué decisión tomamos", apuntó.

Sobre qué tanto afecta la fecha FIFA previo a disputar la última jornada de la fase regular, Herrera aceptó que no es lo ideal, pero lo cual está fuera de sus manos.

"Cuando arranca el torneo ya están establecidas entonces debemos adaptarte, no es que pase un mes y digan ´tal día hay fecha FIFA´, eso sí te rompe el esquema, pero hoy nada nos afecta, no es lo ideal porque estás en cierre de torneo, sobre todo en nuestra liga, porque en Europa juegan torneo largo, es obvio que no nos cae tan bien", acotó.

Sobre el duelo de este sábado con Veracruz, explicó que no pueden hablar de una goleada, pese a que enfrentarán al peor equipo de la competencia.

"Las goleadas son accidentes del futbol, si las cosas se dan puedes hacer un partido redondo, peor después llega el exceso de confianza, entonces debemos hacer un buen partido y después pensar en si las cosas se dan para lograr un resultado amplio", sentenció.