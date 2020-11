Confía la Canaco no haya cierres

Aún y cuando el gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha advertido que mañana se fijarán nuevas reglas para el comercio no esencial, lo que obligaría a los dueños a cerrar más temprano y en algunos casos a frenar actividades, empresarios locales confían en que eso no ocurra.

De acuerdo con el titular en Reynosa de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Advento Sosa Garza, si las autoridades buscan disminuir los casos del Covid-19, lo ideal es que refuercen sus protocolos y operativos, dejando intactas las actividades comerciales.

"Para nosotros es imposible que durante este Buen Fin se anuncien nuevos cierres, si el día 15 las autoridades determinan que debemos parar, será un golpe muy duro, porque estamos en plena temporada de ofertas, esperemos que no ocurra, porque nos estamos esforzando mucho en adaptarnos a la nueva normalidad", señaló.

Advirtió que con más cierres no podrían cumplirse las metas de venta durante este Buen fin, que se han fijado en al menos un 15 por ciento extra, y tampoco se llegaría a la expectativa de recolectar 800 millones de pesos, ya que la campaña de promociones se planeó a nivel nacional hasta el 20 de noviembre.

"Nosotros hicimos una planeación, se les dijo a las autoridades que íbamos a participar como una forma de reactivar la economía, ellos nos están apoyando, por eso confiamos en que no nos cerrarán, eso no quiere decir que no nos preocupe prevenir los casos", dijo.