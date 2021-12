Confía Héctor Moreno en el plantel

El Monterrey no solicitó refuerzos para la Liga MX y el Mundial de Clubes.

Luego de que Javier Aguirre, DT del Monterrey, no solicitara refuerzos para la Liga MX y el Mundial de Clubes, Héctor Moreno comentó que esto se debe a la confianza que le tiene a sus elementos.

Los albiazules terminaron el último semestre del 2021 con lesionados, ausentes por Selección o con sobrecarga de partidos, pero Moreno aseguró que la carga bajará para el otro torneo.

"Al decir que no necesita refuerzos significa que tiene plena confianza en los jugadores que estamos aquí", mencionó en conferencia.

"En el torneo hubo el tema de lesiones, de tantos partidos que hubo, porque no solamente fue la Fecha FIFA de septiembre, octubre y noviembre, sino que fue todo el verano que se empalmó una temporada con otra y prácticamente no hubo vacaciones por Copa Oro y Copa América, más Olimpiadas, eso no sucederá (el próximo semestre)".

Aunque el "Vasco" no pidió elementos, el jugador que ha sido relacionado con el club es Rodolfo Pizarro, quien se fue de Rayados en 2020 al Inter Miami.

"Pero yo, como Javier lo dijo y Duilio también en una entrevista, confío plenamente en la gente que está aquí, en los 20 jugadores que son parte del primer equipo y en la gente juvenil, que ha estado apoyándonos, que ha estado en circunstancias anormales durante la temporada".

Rayados continuó su preparación en la Riviera Maya y se espera que Stefan Medina pueda reintegrarse a las prácticas de manera colectiva de manera paulatina.

El Monterrey jugará el 22 de diciembre un partido amistoso ante Cancún FC.