Confía FMF en volver a Copa América

México apunta a jugar la Copa América 2024 o bien a participar en una Copa Continental.

"Si podemos regresar el día de mañana a tener relación deportiva con la Conmebol, Copa Libertadores, Copa América, con el extenso uso de la palabra de todo el continente americano, yo creo que sería maravilloso", dijo el presidente de la FMF, Yon de Luisa, en el marco del SIS MasterClass 2020.

"Lo he dicho en diferentes ocasiones, me parece que la ventana para poder tener una Copa América de regreso es el verano del 2024, ojalá tengamos esta capacidad ya no a nivel Federación Mexicana de Futbol, sino a nivel Concacaf, Conmebol, apoyados por la FIFA desde luego de poder tener esta gran competencia que yo creo que nos beneficia a todos".

De Luisa apunta a una participación histórica del Tricolor en la Copa del Mundo 2026, en la que México será coanfitrión de Estados Unidos y Canadá.

La manera de incrementar el nivel deportivo consiste en enfrentar a rivales de mayor jerarquía.

"Si no tenemos este fogueo va a ser muy difícil estar en el top mundial y México quiere y debe estar en el top mundial, nos lo debemos como mexicanos, se lo debemos a la historia de la industria futbolística en este País", comentó el dirigente.