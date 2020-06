Confía Eva Espejo en un gran futuro

Pachuca Femenil ya lo veía venir; luego de enterarse de la cancelación de la Liga Iberdrola en España y cómo se alargaba el tiempo para el regreso del torneo nacional, el equipo se fue alistando anímicamente para la cancelación del Clausura 2020.

Se vienen tiempos complicados a nivel económico para el futbol mexicano y las mujeres futbolistas quieren hacerse fuertes para mantenerse a flote.

Eva Espejo, directora técnica de las Tuzas, dijo que ahora como nunca mantendrán el sello de la casa, que es formar sus propias jugadoras y entrenadoras porque es la filosofía del club y lo que le ha dado resultados. El equipo ha clasificado a la Liguilla en 4 de 5 torneos, desde el 2017 cuando nació la Liga Femenil, ya fue campeón de Copa y subcampeón en la Liga.

"Pachuca es un equipo que no sale a buscar, forma sus propias jugadoras y no vamos a cambiar la esencia. Se vendrán tiempos diferentes, habrá ajustes, pero aquí no bajamos la guardia", explicó.

"Siempre hemos sido un club y hablo de la filosofía institucional, que hemos adoptado y tropicalizado el modelo que se tiene con varonil, y eso nos hace pensar siempre en tener jugadoras formadas de gran calibre, pero abajo otras que puedan aprender de las de experiencia".

Recalcó que son el equipo más joven de la Liga, que debuta jóvenes y les da seguimiento, como fue el caso de Alice Soto, quien a sus 15 años de edad ya es seleccionada y la están llamando para la Sub 17.

"Desde aquella Final cuando llegamos y enfrentamos a Chivas, nuestra esencia ha sido la misma, ser un equipo que juega con gente joven porque ellas sacan adelante al equipo en momentos con mucha presión, aquí lo importante es la formación de nuevos valores".