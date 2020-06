¡Confía en volver!

El 16 de febrero fue la última vez que subió a un cuadrilátero el gladiador reynosense Asterisco Jr. Ese día sufrió fractura de menisco (segundo grado) y desgarre de ligamento cruzado en ambas rodillas. El luchador técnico narró el trágico momento que le provocó la peor lesión que ha sufrido en 12 años de trayectoria.



"Me lance sobre la tercera cuerda y me pasé, eso quiero pensar yo cada que veo el video, caí muy mal, me golpee contra la primera fila pero no quise abandonar la lucha, había mucha afición y uno ya caliente pues le seguí, al final cuando Myzteziz me hace la tapatía, en el jalón sentí como tronó y me terminé lastimando las dos rodillas", relató.

Han sido meses complicados para el ídolo reynosense pero se sigue recuperando en casa, con mucha fe y con la confianza de que podrá luchar nuevamente.

"El doctor me dijo que o me operaban o hacía una terapia, esto del COVID-19 me cayó justo cuando ya estaba en descanso obligatorio, me he ido recuperando, ya comencé a correr y ahorita siento que estoy a un 75 por ciento", explicó el continuador de la dinastía.

A pesar de que las malas noticas se han acumulado en este año, Asterisco Jr. saca el lado positivo y más que pensar en la mala suerte considera que son gajes del oficio.

"El año lo empezamos muy bien, estaba participando en carteleras grandes gracias a Dios pero ahí se muestra el famoso dicho que tenemos en el ambiente, ¡sabemos cómo subimos pero no sabemos cómo vamos a bajar de una lucha!", comentó.

El apoyo de su familia, los mensajes de sus amigos y sobre todo los buenos deseos de la afición lo están motivando mucho para terminar la rehabilitación.

"Quiero regresar al cien y solamente espero la luz verde del doctor, mientras tanto estamos echándole muchas ganas, ya se acabó el tratamiento médico, ahora estamos trabajando en fortalecer las rodillas", indicó.

El "Junior" lamentó el complicado momento por el que atraviesa todo el gremio de la lucha libre local, pues entiende que el tema económico ha golpeado fuerte a muchos de sus compañeros.