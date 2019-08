Confía Dávila en enderezar rumbo

Guadalajara, Jalisco

Ileana Dávila, técnica de Pumas Femenil, admitió que su equipo sigue sin saber concretar sus llegadas y recalcó que hacen todo lo posible para que enderece el rumbo.

"No estamos siendo contundentes, y la portera de Veracruz nos sacó algunos balones, y no es justificarme porque al final se trabaja para ganar en casa o fuera de ella", explicó en conferencia de prensa.

"Y no hay quien me pueda decir que no trabajo, que no hago las cosas para que podemos sacar el equipo adelante, tenemos a varios lesionadas y por eso hay que hacer movimientos, hoy debutamos a una chica".

Dávila confía en que el equipo levante y le alcance para clasificar.

"Todo el tiempo trabajamos finalización, pero hay circunstancias en el partido que no te permiten, qué más quisiera yo que el balón entrara, lo vieron ustedes, la portera cuenta también", abundó.

"Ya no hay partidos sencillos, todos los equipos se reforzaron y todos los equipos tienen buenos jugadoras. Somos un equipo unido, no nos vamos a caer, el equipo va a salir a flote y yo sé que vamos a calificar, hay jugadoras de calidad".

Por su parte, Rodolfo Vega, técnico de Veracruz, se mostró satisfecho con el avance que ha tenido su equipo en los últimos meses, ya que indicó que la mejoría que está presentando en esta campaña es con base en el trabajo.