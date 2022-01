Confía Cuadras en volver al trono

Tras más de un año sin combatir (octubre del 2020) y teniendo como última referencia su aguerrida cita con Francisco ´Gallo´ Estrada, el llamado ´Príncipe´ compartió lo que espera de esta nueva batalla.

"Se vuelven a acomodar las cosas, voy contra un peleador fuerte pero que se presta a mi estilo. No he dejado de entrenar, desde el año pasado íbamos a pelear y aunque se pospuso no dejé el gimnasio, así que estoy listo para ganar", señaló Cuadras.

Haciendo un análisis del rival, agregó. "Él apuesta a un golpe, yo puedo moverme más, vamos a machacarlo y después del sexto round buscar tal vez el nocaut. Tener mucho cuidado con los cabezazos, porque cuando se siente desesperado se mete mucho".

Tiene claro que no puede caer en exceso de confianza, pues la pegada de Rungvisai es temible. "Pega más duro que ´Chocolate´ González y ´Gallo´ Estrada, su pegada es fulminante, con él es pisa y corre, hay que estarle boxeando y sumando puntos, siempre vivo con su pegada porque es muy dura. He estado entrenando con zurdos y derechos, en las últimas semanas con más sparring para bajar el ritmo y llegar muy fuerte".

Habrá algo más que la corona del CMB en la línea de Rungvisai y Cuadras, pues el ganador se enfrentará al que salga con la mano en alto del duelo de marzo entre Juan Francisco Estrada (campeón franquicia del CMB) y Román González, por la corona absoluta.