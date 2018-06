Conduzca sobrio y evite tragedias. Alcohol;accidentes;prevención

McAllen, Tx.- El año pasado, hubo 23 mil 773 accidentes relacionados con el consumo de alcohol en Texas, que causaron 1 mil 28 muertes y otras 2 mil 171 lesiones graves, el 28 por ciento de todas las muertes por accidentes en Texas durante el 2017.

Lo anterior fue dado a conocer por autoridades del Departamento de Transporte de Texas, TxDOT, quienes llevan a cabo una campaña que tiene como objetivo salvar vidas y disminuir los accidentes relacionados con consumo de alcohol, invitando a los conductores a planificar un viaje sobrio antes de beber.

"Plan While You Can", "Planea mientras puedes" presenta "Faces of Drunk Driving", "las caras de conducir intoxicado", como una forma para que las víctimas compartan sus desgarradoras historias personales a través de anuncios en televisión, redes sociales, anuncios digitales y entrevistas con los medios.

"Podemos evitar que las familias experimenten un gran dolor de corazón, y solo se necesita planear para un viaje sobrio", declaró el director ejecutivo de TxDOT, James Bass.

Los conductores bajo la influencia del alcohol corren el riesgo de matar o lesionarse gravemente a sí mismos u a otros, pero también pueden enfrentar gastos de hasta 17 mil dólares en multas y honorarios, tiempo en la cárcel y la pérdida de su licencia de conducir.

Autoridades recomiendan visitar SoberRides.org para encontrar alternativas para evitar conducir intoxicado, tales como designar un conductor sobrio o llamando a alguien, contactar un servicio de taxi, uso del transporte público, o pasar la noche en casa de un amigo.

La historia de Jade

El sitio web Faces of Drunk Driving, "las caras de conducir intoxicado", presenta la historia de Jade, así como otras historias de víctimas de choques ocasionados por personas en estado de ebriedad en Texas.

"Esperamos que al compartir la historia de Jade y otras como la de ella, convencerá a los conductores a pensar dos veces antes de tomar la decisión sin sentido de beber y conducir", dijo el director ejecutivo de TxDOT, James Bass.

-

Una chica divertida

Un oficial, de nombre Renae Brown piensa en Jade Stephens, de 9 años de edad, todos los días. No conocía a Jade, pero se la hubiera conocido: una chica divertida y animada. El agente Brown conoció a Jade el día que murió cuando un conductor ebrio se estrelló contra el automóvil de su familia, hace casi cuatro años, en su camino a casa.

"Conduzco por la intersección del accidente en mi camino al trabajo todos los días y pienso en Jade y su familia", dijo el agente Brown, que estaba fuera de servicio en ese momento, pero fue uno de los primeros en la escena del accidente.

-

Efecto dominó

La gente a menudo no se da cuenta de que un accidente por conducir ebrio tiene un efecto dominó. Mientras que obviamente deja devastada a la familia inmediata, toda una comunidad cambia. Servicios de emergencia, amigos, profesores: todos recuerdan el accidente y sienten esa pérdida ".

"Como padre, piensas en todas las posibilidades que ya no son posibles", dijo Eric Stephens, el padre de Jade. "Jade era creativa y talentosa; podía verla como una artista. Jade causó una gran impresión en muchos en su corto tiempo aquí, pero nunca sabremos cuán grande pudo haber sido".