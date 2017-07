Condujo en la frontera con balazo en el ojo

LAREDO, TEXAS.- Manejó desde el bulevar Jaime Zapata, hasta Jacaman, de sur a norte de la ciudad, con un balazo en el ojo izquierdo.



No hay nueva información policiaca, sobre el pistolero que hirió la mañana de este domingo a Víctor Alfonso Alvarado, de 32 años, ni el motivo de tal agresión.



Joe Baeza, Vocero de Policía, dijo que los detectives siguen la investigación, no se informó el tipo de vehículo del agresor.



El lesionado dijo que se trataba de un desconocido, quien a las 11:30 de la mañana de este domingo, de carro a carro, le cerró el paso y le hizo varios disparos a su vagoneta Mitsubishi color gris.



El mueble, presenta varios impactos y el interior del mismo, estaba manchado de la sangre de la víctima.



Alvarado, condujo su SUV hasta el número 1602 de camino Jacaman, a casa de su novia, la dama lo llevó al hospital en la cuadra 17 de calle Saunders.



“El lesionado está estable, en situación crítica, pero no se ha agravado, la víctima fue volado en helicóptero a un hospital de San Antonio, Texas”, dijo Joe Baeza.



La policía investigaba en el interior del apartamento número 701 de los departamentos North Village, en el 1602 de camino Jacaman, junto la funeraria Joe Jackson, si había evidencia de lo ocurrido.